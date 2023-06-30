A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor.
Filenin Sultanları'nın Brezilya ile oynayacağı karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BREZİLYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
FIVB Milletler Ligi Brezilya - Türkiye maçı TSİ 16.30'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Brezilya 22-25 Türkiye | 1. SET SONUCU
Brezilya 16-25 Türkiye | 2. SET SONUCU
Brezilya 22-22 Türkiye | 3. SET OYNANIYOR