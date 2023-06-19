A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemeleri D Grubu 4. maçında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Galler'i ağırladı.
Maçın 60. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, 80. dakikada ceza sahası dışından attığı muazzam golle izleyenleri mest etti.
Gol sonrası, takım arkadaşlarının kutladığı Arda Güler'i stadı dolduran taraftarlar da ayakta alkışladı.
🇹🇷⚽GOOOLL!! ARDA GÜLEEERRR!! HARİKA, MÜKEMMEL!! KLASINA YAKIŞAN MÜTHİŞ BİR GOLL! KALECİ ÇARESİZ!🚀🚀 pic.twitter.com/aGqRyvkFgM— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023