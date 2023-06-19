Türkiye Galler maçında Arda Güler'den jeneriklik gol!

Bizim Çocuklar, UEFA EURO 2024 elemeleri 4. maçında sahasında Galler'i konuk etti. Mücadelenin 41. dakikasında 10 kişi kalan rakibi karşısında 2 golü sayılmayan Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler attığı muazzam golle ayakta alkışlandı. İşte o gol...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 00:00