EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. D Grubu'nun dördüncü maçında Ay Yıldızlılar, Samsun'da Galler ile karşı karşıya geldi.
A Milli Takım rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Mücadelenin ilk yarısında 41. dakikada Galler Milli Takımı'ndan Morrell kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 2. yarısında 64. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı fırsatını değerlendiremedi.
72. dakikada bu sefer sahneye Umut Nayir çıktı ve A Milli Takım'ın ilk golünü kaydetti.
Maçın 80. dakikasında bu kez genç yetenek Arda Güler ağları sarsmayı başardı.
Arda Güler bu golle beraber A Milli Takım'daki ilk golünü atmayı başardı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Ay Yıldızlılar sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu maçın ardından Türkiye, D Grubu'nda 9 puanla lider konumda bulnuyor.
Galler ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🇹🇷⚽GOOOLL!! UMUT NAYİR!! BU KEZ OLDU! BU KEZ SAYILDI! HARİKA YÜKSELDİ KAFAYI VURDU! ŞİMDİ GALLER KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/n9RmTM1tXD— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023
🇹🇷⚽GOOOLL!! ARDA GÜLEEERRR!! HARİKA, MÜKEMMEL!! KLASINA YAKIŞAN MÜTHİŞ BİR GOLL! KALECİ ÇARESİZ!🚀🚀 pic.twitter.com/aGqRyvkFgM— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2023