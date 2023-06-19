Türkiye 2-0 Galler | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri 4. maçında Türkiye, Samsun'da Galler'i konuk etti. Baştan sona rakibini kalesine hapseden A Milli Futbol Takım'ımız rakibini Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 23:44