Stefan Kuntz Türkiye - Galler maçı öncesi konuştu
Stefan Kuntz Türkiye - Galler maçı öncesi konuştu. İşte Kuntz'un karşılaşma öncesi sözleri...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 19.06.2023- 21:15
İşte Kuntz'un karşılaşma öncesi sözleri...
Gerçekten burası rüya gibi olmuş. Biz de katkımızı sunduktan sonra güzel bir gün geçireceğiz.
Barış Alper bugün bizim için daha uygun bir isimdi.
Umut Nayir, burnundan bir sakatlık yaşamıştı. Aynı zamanda hızından dolayı, Barış Alper bu oyuna daha yatkın olacaktır.
Salih Özcan da orta sahanın defans yönünü stabilize etmek için