EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Hırvatistan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar rakibini taraftarlarımızın da desteğiyle mağlup edip 2'de 2 yapmak ve grup liderliğini sürdürmek istiyor. Türkiye-Hırvatistan mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

TÜRKİYE HIRVATİSTAN İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok; Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Ferdi; Salih Özcan; Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu; Enes Ünal.

Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

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TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan EURO 2024 Elemeleri 2. grup maçı, saat 21.45'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

11. RANDEVU

Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Park'ta özel maçta karşılaştı ve mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

MİLLİLERİN 614. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla tarihindeki 614. müsabakasını oynuyor. Ay-yıldızlılar, geride kalan 334'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 613 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 876 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 16. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 15 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM 11 YIL SONRA BURSA'DA

A Milli Futbol Takımı, 11 yıl sonra Bursa'da maça çıkıyor. Milli takım, Bursa'da daha önce oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile hazırlık karşılaşması oynadı ve 2-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ayrıca Bursa'da yeni yapılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da ilk kez oynuyor.

ANDREAS EKBERG DÜDÜK ÇALIYOR

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetiyor. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci oldu.