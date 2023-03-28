EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti. Mücadeleye muhteşem başlayan ay-yıldızlılar, Mateo Kovacic'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti.

Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise 4 puana yükseldi.

Grubun 3. maçında A Milli Takım, 16 Haziran Cuma günü Letonya'ya konuk olacak. Haziran arasında maç yapmayacak Hırvatistan ise 8 Eylül Cuma günü Letonya'yı ağırlayacak.

DEPREMZEDELERE ÖZEL KOREOGRAFİ

Türkiye ile Hırvatistan maçı öncesinde stadyumda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar unutulmadı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı konuk etti. Bursa Büyükşehir Stadyumu kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı.

Maçın başlamasıyla taraftarlar da futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın pasıyla Hırvatistan ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşu kaleci Livakovic, sağına uzanıp çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada ay yıldızlı ekip, bir kez daha tehlikeli geldi. Enes Ünal'ın baskısıyla Sutalo'dan kaptığı top Kerem Aktüroğlu'nun önüne kaldı. Kerem'in Hırvat ceza sahasının önünden köşeye gönderdiği şutu, kaleci Livakovic soluna uzanıp kornere çeldi.

GOL! 20. dakikada Hırvatistan öne geçti. Stanisic sağ kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Pasalic'e attı. Pasalic ile Perisic'in paslaşması sonucunda savunmaya da çarpan top Kovacic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

GOL! 45+4. dakikada konuk ekip 2. golünü buldu. İsmail'in orta sahada kaptırdığı topu Modric, sol kanattan bindiren Pasalic'in önüne attı. Pasalic'in ceza sahasında sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak Mert'ten döndü. Boşta kalan topu Kovacic ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Modric'in sağ kanattan altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Pasalic ayak koydu. Kaleci Mert iyi bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada gelişen Hırvatistan atağında sol kanatta topla buluşan Perisic, ceza yayı önündeki Kramaric'e pasını gönderdi. Kramaric'in ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+3. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Arda Güler'den aldığı pasla ceza sahasına giren Cenk Tosun, yakın mesafeden sağ çaprazdan çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in kurtarışıyla yükseklik kazandı. Havalanan topa Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Hırvatistan karşılaşmayı 2-0 kazandı.