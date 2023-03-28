Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek

Eski milli futbolcu Arda Turan, A Milli Takım’ın bu akşam Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçı öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 14:24