A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan'a hazır!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 18:03