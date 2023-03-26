EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'mızda İsmail Yüksek, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya, Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir. O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attık ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.