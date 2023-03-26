EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.
Reha Kapsal'dan A Milli Takım yorumu! "Felaket olabilir"
A Milli Futbol Takım'ımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk karşılaşmasında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal da mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Milliler, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek grupta 3 puanla başladı. Fotomac gazetesi yazarı Reha Kapsal karşılaşmayı kaleme aldı.
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Avrupa Şampiyonası başlangıcında istesek bu kadar güzel bir gruba düşemezdik.