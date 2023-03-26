Stefan Kuntz'a olay sözler! "Staj yapmaya gelen..."
"A Milli Takım'ın oturmuş sistemi yok"
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
F.Bahçe'den transfer atağı
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya dava şoku! 10 isim birden... Fırtına'ya dava şoku! 10 isim birden... 00:58
Fırtına'da yeni dönem başlıyor! Fırtına'da yeni dönem başlıyor! 00:54
Valencia elden kaçıyor! Görüşmeler sürerken... Valencia elden kaçıyor! Görüşmeler sürerken... 00:49
Ruben Neves harekatı! 2 yıldız satılacak Ruben Neves harekatı! 2 yıldız satılacak 00:39
Süper Lig devinden Ozan Tufan hamlesi! Süper Lig devinden Ozan Tufan hamlesi! 00:31
Cimbom'un B planı hazır! Torreira yerine... Cimbom'un B planı hazır! Torreira yerine... 00:23
Daha Eski
Liste başı Martial! G.Saray detayı Liste başı Martial! G.Saray detayı 00:13
F.Bahçe'de biletler kesiliyor! 2'si kesin 8'i belirsiz F.Bahçe'de biletler kesiliyor! 2'si kesin 8'i belirsiz 23:55
G.Saray'da sıcak gelişme! Resmi teklif gelmek üzere G.Saray'da sıcak gelişme! Resmi teklif gelmek üzere 22:52
F.Bahçe'ye büyük şok! Sözleşme kasaya konuldu F.Bahçe'ye büyük şok! Sözleşme kasaya konuldu 22:52
Erden Timur'dan transfer itirafı! Hakim Ziyech... Erden Timur'dan transfer itirafı! Hakim Ziyech... 22:52
F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızı kapıyor! F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızı kapıyor! 22:52
SON DAKİKA