Kuntz, tercihlerine ve oyun anlayışına bakınca staj yapmaya gelen hocalara benziyor.
Stefan Kuntz'a olay sözler! "Staj yapmaya gelen..."
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk karşılaşmasında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi. Ancak mücadelede sergilenen performans yoğun eleştiri aldı. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a yönelik sert eleştiride bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Alman teknik adamın hâlâ bir oyun planını oturtamayıp "Yap-Boz" biçimi arayışlara girmesi şaşkınlık yaratıyor.
Bu sezon Bundesliga'da Dortmund formasını 28 maçın 25'inde ilk 11 olarak giyen Salih Özcan'ı düşünmemek Kuntz adına tam bir akıl tutulmasıydı.