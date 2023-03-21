A Milli Futbol Takımı Ermenistan ve Hırvatistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü. Ayrıca çalışmanın son bölümünde sağ bacağından sakatlanan Eren Elmalı idmanı yarıda bıraktı.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2023- 20:05