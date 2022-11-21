Stefan Kuntz Katar'a gitti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını gözlem altına almak üzere Katar'a gitti.
Kuntz, Lichte ile beraber ilk olarak bugün B Grubu'nda saat 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Amerika Birleşik Devletleri - Galler karşılaşmasını izleyecek. Kuntz'un takip edeceği diğer karşılaşmalar şöyle:
23 Kasım Çarşamba: Fas - Hırvatistan
25 Kasım Cuma: Galler - İran
27 Kasım Pazar: Hırvatistan - Kanada
29 Kasım Salı: Galler - İngiltere
1 Aralık Perşembe: Hırvatistan - Belçika