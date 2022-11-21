Stefan Kuntz Katar'a gitti

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını izlemek için Katar'a gitti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını gözlem altına almak üzere Katar'a gitti.

Kuntz, Lichte ile beraber ilk olarak bugün B Grubu'nda saat 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Amerika Birleşik Devletleri - Galler karşılaşmasını izleyecek. Kuntz'un takip edeceği diğer karşılaşmalar şöyle:

23 Kasım Çarşamba: Fas - Hırvatistan

25 Kasım Cuma: Galler - İran

27 Kasım Pazar: Hırvatistan - Kanada

29 Kasım Salı: Galler - İngiltere

1 Aralık Perşembe: Hırvatistan - Belçika

