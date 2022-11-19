Hazırlık maçında, Türkiye A Milli Takımı Gaziantep'te Çekya ile kozlarını paylaştı. Milliler mücadeleyi Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Türkiye A Milli Takımı, hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya'yı ağırladı. Milliler mücadeleyi Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettikleri gollerle 2-1 kazandı.

Çekya'nın tek golü kaleci Doğan Alemdar'ın büyük hatası sonrası Vaclav Cerny'den geldi.

GENÇ FUTBOLCULAR İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ!

Bu maçta ilk 11'de başlayan Samet Akaydin ve Onur Bulut ile 68 dakikada oyuna giren genç futbolcu Arda Güler ve 60. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Arda Güler, oyuna girdiği sırada taraftarlar, "Arda" tezahüratı yaparak ayakta alkışladı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÇEKYA'YI 5. KEZ YENDİ

Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Çekya ile tarihinde 11. kez Gaziantep'te karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-1 yendi.

Son 2 maçta da Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Rakip filelere 15 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.