Türk futbolunun efsane isimlerinden Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerine resmen nokta koydu. Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında ilk 5 dakikada düdük çalan Çakır, daha sonra kendisine yapılan vedanın ardından kariyerini sonlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türk futbolunun efsane isimlerinden Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerine resmen nokta koydu. Türkiye ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında ilk 5 dakikada düdük çalan Çakır, daha sonra kendisine yapılan vedanın ardından kariyerini sonlandırdı.

Çakır, hakemlik kariyeri boyunca 1679. maç yönetti. Antep'te vedasını yapan Çakır'a tribünler, "Türkiye seninle gurur duyuyor." tezarüratlarında bulundu.

Diğer yandan Cüneyt Çakır'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi. Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.

TÜRK HAKEMLİĞİNİN EFSANESİ



Cüneyt Çakır 23 Kasım 1976, İstanbul doğumludur. Aslen Derepazarılı olan babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır.



Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.



2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi ikinci hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Alman Felix Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, 140 puanla Cüneyt Çakır ikinci ve İngiliz hakem Howard Webb 137 puanla üçüncü sırada yer aldı.