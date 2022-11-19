A Milli Takım, Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında Çekya ile karşılaştı. Milliler, zorlu mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Maç sonrası ilk kez milli olan Arda Güler, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli formayı ilk kez Çekya'ya karşı giyen Arda Güler, karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Her çocuğun hayali A Milli Takım'da oynamak. Çok şükür gerçek oldu. Hocama teşekkürler. Takımda herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Diyarbakır ve Gaziantep'teki sevgiye çok teşekkür ediyorum. Özgüvenimi arttırıyor. Çok mutluyum."

"Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyorduk. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti."