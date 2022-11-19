A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Beni, ekibimi rahat bırakırlarsa biz daha çabuk kaynaşacağız. Bize güvenmeleri gerekiyor. Her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bize biraz daha süre tanırlarsa iyi noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum."

"Taktiksel olarak hem defansif, hem ofansif yönden gerçekten iyi bir gelişme kaydettik. Arkada sağlam durduk. Tek şut kaleye geldi, o da gol oldu. İskoçya maçında da aynıydı."

"Önemli olan 4 tane oyuncu ilk defa A Milli Takım'da oynadı. Bu benim için çok önemli. Hani Arda Güler konusunu açınca, Onur, Tayyip ve Samet'i de söylemek gerekiyor. Bilhassa Onur çok iyi maç çıkardı. Yeni oynayan herkesi göz önünde tutmalıyız."