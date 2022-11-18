Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı takımın genç yeteneği Arda Güler'le ilgili olarak, "Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Bu tarz oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli ama hocalarının adaptasyon sürecini de göz önünde tutmalıyız. Oyuncudan birden fazla beklentimiz olmamalı. Oyuncuyu yavaş yavaş o profile sokmak daha önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve oyunculardan Samet Akaydın, Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

SAMET AKAYDIN: A MİLLİ TAKIM İNANILMAZ BİR YER

A Milli Takım oyuncularından Samet Akaydın şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir ortam vardı, bizde iyi oynayarak onlara bir galibiyet hediye ettik. Gaziantep'te de aynı ortam var, yarın da güzel bir oyunla galibiyeti Gaziantep halkına hediye etmek istiyoruz. A Milli Takım inanılmaz bir yer. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Buranın bana çok şey katacağını düşünüyorum. Kolay bir sistem değil bunu oynamak, ama ben bu sisteme alışığım. Fırsat gelirse elimden geleni yapacağım, umarım bana gelen fırsatı değerlendirebilirim.

Asla pes etmeyi sevmiyorum. Maçlara çıkarken Montella Hocam 'Kendine sınır koyma. Her maç üzerine bir şeyler koy' der. Genç arkadaşlarım da hiçbir zaman pes etmesinler. Çalıştıkları zaman her şey önlerine geliyor."

"SALİH ÖZCAN VE FERDİ'Yİ KAZANDIRMAMIZ ÖNEMLİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un basın toplantısında öne çıkan sözleri şu şekilde:

"Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Salih Özcan ve Ferdi gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun vadeli bir yolculuk bu. Biz düşüncelerimizi ve planlarımızı uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devamlı ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız.

"ÇEKYA GÜÇLÜ TAKIM"

Çek Cumhuriyeti güçlü bir takım. Ama biz kendimize odaklandık, kendi oyunumuzu nasıl sahaya yansıtabiliriz, mart ayına kadar kendimizi nasıl daha iyi ve hazır hale getirebiliriz bunun derdindeyiz. Şöyle bir ortama alışkındım. Analiz yaptığımızda oyuncularım benimle direkt diyaloğa girmelerini isteyen biriyim. Ama burada da bir gelişme görüyoruz. Hamit ve Kenan Bey bana bununla ilgili bilgi verdiler. Oyuncuların bize verdiği sinyaller ve vücut dilleri bambaşka yöne doğru gidiyor ve biz bunun enerjisini alıyoruz.

"ARDA BEKLEDİĞİMDEN OLGUN"

Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Bu tarz oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli ama hocalarının adaptasyon sürecini de göz önünde tutmalıyız. Oyuncudan birden fazla beklentimiz olmamalı. Oyuncuyu yavaş yavaş o profile sokmak daha önemli.

"SİZDEN GÜVEN BEKLİYORUZ"

Yabancı hoca getiriyorsunuz, yerli hoca daha mantıklı olur deniyor. Yerli geliyor, yabancı daha mantıklı oluyor. Almanya'da da böyle, herkes hocadan daha iyi biliyor. Bize olan güvenin yüksek olması lazım. En iyi takımı sahaya yansıtmak istediğimiz takımı sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden sizden güven bekliyoruz."