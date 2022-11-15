A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu, İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Tam bir kadromuz var. Eksik oyuncu yok. Kötü sonuçlardan ciddi ders kazandık. Önümüzde tek hedef var, Avrupa Kupası elemelerinde en iyi sonuçları almak. Buna hazırlanacağız." dedi. İşte o sözler...

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu, İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Rakiplerimizi seçerken, Galler rakibimiz mesela, onun için İskoçya'yı seçtik. Birbirine yakın ülkelerle kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağımızı düşündük.

Bir öncesinde de söyledim, bu oyuncuların hocalarıyla iletişim halindeydik. Bu oyuncuları takip ediyorduk. Gözlerimiz üzerindeydi. Onları en güzel şekilde A Milli Takım'a dahil edebilmek istiyoruz. Tam bir kadromuz var. Eksik oyuncu yok. Kötü sonuçlardan ciddi ders kazandık. Önümüzde tek hedef var, Avrupa Kupası elemelerinde en iyi sonuçları almak. Buna hazırlanacağız.

Rıdvan Yılmaz'dan çok şey bekliyoruz. Rangers'ın kendisinin gelişimi için iyi olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir kulübe gitti. Kendisini izlemek için kesinlikle İskoçya'ya gideceğim.

Acı veren tecrübeler her zaman en çok akılda kalan olur. En çok dersi çıkarabileceğiniz konular da bunlar oluyor. Ne yazık ki haziran kampında aldığımız 4 galibiyetten sonra, 2 galibiyetle bunu süslemek istedik ama başaramadık. Önümüzdeki maçlarda farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. 11 tane eksik oyuncumuz, bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadrodaysa, bu diğer oyuncular için de faydalı oluyor.

HAKAN'DAN JESUS'A ARDA GÖNDERMESİ!

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Her şey iyi, güzel gidiyor. İki hazırlık maçı bizim için önemli. En son kampta iyi performans sergileyemedik. Bunların analizini yaptık. En iyi şekilde oynayacağımızı düşünüyorum.

Arda ve Emirhan geldi, benden 12 yaş küçükler. İkisi de çok yetenekli. İnşallah onlara en iyi şekilde yardımcı olacağız.

Arda ve Emirhan'ın burada olmasından çok mutluyum. İnşallah ikisi de çok süre olur. 'Arda'yı korumalıyız' deniyor ama koruma da bir yere kadar. Ben de gençken oynayarak tecrübe kazandım. Süper Lig'i takip ediyorum, zor bir lig. Ancak genç futbolcuların fırsatları olursa Avrupa'ya gitmelerinden yanayım."