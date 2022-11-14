A Milli Futbol Takımı'mız İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Zorlu mücadeleler öncesi Samet Akaydın önemli açıklamalarda bulundu. Akaydın, "Benim kırılma noktam Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'a gelmesiydi. Montella hocama çok teşekkür ediyorum. Bana çok şey kattı, benimle özel bir ilgisi var." ifadelerini kullandı.

En büyük hayalim milli takım forması giymekti. Bana buna layık gören tüm hocalarıma teşekkür ederim.

Hedefim bununla kalmayacak. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takımda kalıcı olmak istiyorum.

"BENİM KIRILMA NOKTAM..."

Benim kırılma noktam Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'a gelmesiydi. Montella hocama çok teşekkür ediyorum. Bana çok şey kattı, benimle özel bir ilgisi var. Baba-oğul ilişkimiz var. Çalışmayı seven bir yapım var, pes etmem. 28 yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor.

Oynadığım mevkide oyuncular üst düzeyde. Bana bu fırsat geliyorsa, ben de onlar gibi olabilirim. Kendime güvenim sonsuz, rekabete hazırım.

Tayyip Talha benim kardeşim, beraber forma giydik, oynadık. Buraya gelmeyi çok hak etti. Onun da milli takıma seçilmesine çok sevindim.