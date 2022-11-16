A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Cengiz Ünder, İskoçya maçı sonrası açıklamalara bulundu. Cengiz, "Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı." dedi.

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, İskoçya maçı sonrası açıklamalara bulundu.

İşte Cengiz Ünder'in o sözleri:

"Ben İlk defa Diyarbakır'a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftar inanılmaz güzeldi. Misafirperverlikleri muhteşemdi. Burada oynamak ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Gelen herkese teşekkürler. Çok güzel bir atmosfer vardı."

"Kazandık, mutluyuz. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu. Her şey çok güzeldi."

"O vuruşu yapmayı zaten seviyorum, uzak köşeye vuruşları. Çok çalışıyorum. Milli Takım'da olduğum zaman kendimi çok özgüvenli hissediyorum ve bu şutları atabiliyorum. Çok şükür bugün yine gol attım. Milli forma altında gol ve asist apayrı bir duygu."