A Milli Takımımız, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya ile karşılaştı. Milliler mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Önemli bir maçtı, ilk 60 dakika iyi oynadı çocuklar. Son yarım saat bazı hatalarımız oldu, bunları analiz yapıp, çalışacağız. Rakip ilk şutuyla golü buldu, baskı yaptılar ama iyi savunduk oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir yolculuk için önemli bir adımdı.

Arda Güler, bugün maçın gidişatına göre süre almadı. Önümüzdeki maçlarda süre alacaktır. Gelişim devam ediyor. Herkes gollerden sonra bütünleşti. Diyarbakır'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

"60. DAKİKADAN SONRA..."

Uluslar Ligi bir bölüm gibiydi, onu tamamladık. Bazı oyuncular buraya gelmeye hak kazanmıştı. Oyuncuların istek ve arzusu, ayrıca taktiğe bağlı kalmaları beni çok mutlu etti. Oyuncuların bu sisteme uyum sağlamaları da ayrıca olumluydu. 60. dakikadan sonra hatalar oldu, düzeltmek istediğimiz. Rakip tek şutla golü buldu. Sonrasında baskı uygulamaya başladılar. Rakip baskısına da karşı koyduk. Bundan da memnunum. Haziran maçlarına yakışır bir maç oynadık. Takım için ruhu ve dayanışmayı ilk golümüzden sonra gördünüz.

"PORTEKİZ MAÇINDAKİ ELEŞTİRİLER..."

Portekiz maçındaki eleştiriler bence çok fazlaydı. Rakibin güçlü yanlarına göre 3'lü sistemin faydaları var. Hedefimiz hem 4'lüyü hem de 3'lüyü iyi oynayabilmek. Cenk konusunda şaşırmışlardır, pozisyonundan dolayı. Bence nasıl oynayacağını gördüler. Nerede olursa olsun aktif bir savunma istiyoruz. Zaten 3'lü defansın artı yanı 3 savunmacı da rakibi kovalayabiliyor. Orta sahamızın iyi olması gerekiyor bu taktiği oynayabilmemiz için. Savunma hücum da başlıyor. Hücum oyuncularımız da bunu iyi yaptı.

Her türlü sistemi oynayabilecek oyuncu kalitemiz var. Bütün oyuncularımıza yardımcı olmak istiyoruz.