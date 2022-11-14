Özel maçta İskoçya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

İskoçya ile 16 Kasım'da Diyarbakır'da, Çekya ile de 19 Kasım'da Gaziantep'te özel maçta karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarına başladı.

Dünya Kupası arasında İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu karşılaşmaların idmanlarına başladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ve ilk antrenmanını burada gerçekleştiren milliler, Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde ilk bölümü basına açık olarak çalıştı. İdman öncesinde Kuntz ve Cenk Tosun yaklaşık 5 dakika sohbet etti. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 takım halinde geniş alanda top kapma ve pas idmanı yapıldı. Kaybeden takım şınav çekme cezası alırken, Arda Güler, şınav çeken Umut Bozok'un üzerine oturdu. Antrenmanda keyifli görüntüler ortaya çıktı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı. Yarın saat 14.30'da özel uçakla Diyarbakır'a gidecek olan millilerde Teknik Direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 18.15'te basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Milliler, İskoçya maçının hazırlıklarını ise saat 19.00'da maçın oynanacağı statta yapacağı idmanla tamamlayacak.

