A Milli Futbol Takımı'mız İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Zorlu mücadeleler öncesi milli yıldızımız Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENK TOSUN'UN SÖZLERİ:

Sakatlıklarım nedeniyle uzun süredir kamplarda yoktum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Milli formayı çok özledim. Genç kardeşlerimizle birlikte inşallah güzel hazırlık maçları oynayıp EURO 2024 elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz.

Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başı da öyleydim. Valerien hocayla daha az forma şansı buldum. Hak ettiğim dönemler oldu, oynamadım ama daha fazla çalıştım. Şenol hoca gelince o güveni bana verdi. Ben de onu utandırmamak için elimden geleni sahada yaptım.