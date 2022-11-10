Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Polonya maçları için aday kadrosu belli oldu!

Ümit Milli Takım, Hırvatistan'da, 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ve 21 Kasım Pazartesi günü de Polonya ile özel maçlar yapacak. Karşılaşmalar öncesi aday kadro açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Wyndham Grand İstanbul Europe Hotel'de toplanacak. Ümit milliler, 14 Kasım Pazartesi günüyse, karşılaşmaların yapılacağı Hırvatistan'a gidecek ve çalışmalarını Pula şehrinde gerçekleştirecek.

Hırvatistan Medulin Stadı'nda 17 Kasım Perşembe günü TSİ 16.45'te Avusturya ile karşılaşacak milliler, 21 Kasım Pazartesi günü de aynı stat ve aynı saatte bu kez Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Aynı zamanda Genç Milli Takımlar Sorumlusu da olan Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Emer Bilgin (Beşiktaş), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Serhat Öztaşdelen (Altınordu)

Defans: Emin Bayram, Metehan Baltacı, Kazımcan Karataş (Galatasaray), Taha Altıkardeş (Trabzonspor), Ali Barak (Roda), Serdar Saatçı (Braga), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta saha: Berkay Vardar (Beşiktaş),Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus), Hakan Yeşil (Adanaspor), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom)

Forvet: Emrehan Gedikli (Trabzonspor), Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (FCV Dender EH).