A Milli Takımım İskoçya ve Çekya maçı programı belli oldu
EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında A Milli Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Buna göre A Milli Futbol Takımımızın 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım’da Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 26.10.2022- 16:24
A Millîlerimizin 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım'da Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Millî Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Millî Takım ile buluşacak. A Millî Takımımız, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti.
İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Millî Takımımız, 8 Haziran 1960'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millîlerimiz Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak.