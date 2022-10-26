A Milli Takımım İskoçya ve Çekya maçı programı belli oldu

EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında A Milli Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Buna göre A Milli Futbol Takımımızın 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım’da Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 16:24