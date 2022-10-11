Filenin Sultanları veda etti! Türkiye 0-3 ABD (MAÇ SONUCU-ÖZET)
FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları setleri, 25-22, 25-15 ve 25-20 kaybetti.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 11.10.2022- 19:51
Filenin Sultanları parkeden 3-0 mağlup ayrılarak Dünya Kupası'na veda etti.
İŞTE SET SONUÇLARI
Çeyrek Final 1. Set Sonucu Türkiye: 22 ABD: 25
Çeyrek Final 2. Set Sonucu Türkiye: 15 ABD: 25
Çeyrek Final 3. Set Sonucu Türkiye: 20 ABD: 25