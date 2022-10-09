EURO 2024 kura çekimi gerçekleşti. A Milli Futbol Takımı'mız D Grubunda yerini aldı. Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı gruba düşen millilere ilk yorum Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic yaptı. Dalic, "Türkiye, gruptaki en zor takım" dedi.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde yer aldıkları D Grubu değerlendirmesinde, ''Türkiye, gruptaki en zor takım'' dedi.

Kura çekiminde D Grubu'nda Türkiye, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic, kura sonuçlarından memnun olduğunu ifade ederek, "Kaçındığımız takımlarla eşleşmedik." dedi.

Grubun favorisi olduklarını söyleyen Dalic, "Kurada 4. torbadan Türkiye çıktı. Türkiye, gruptaki en zor takım. Galler ile daha önce de karşılaştık. Bizi zorlayacak şey uzun yolculuklar olabilir. İyimseriz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kendimizi bırakmamalı ve rakiplerimizin analizlerini çıkarmalıyız. Özellikle bize tanıdık olmayan Letonya ve Ermenistan'a karşı." diye konuştu.