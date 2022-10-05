A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur ikinci maçında Polonya'nın Lodz kentinde Kanada ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz rakibini 3-0 ile geçti.
Türkiye 3-0 Kanada (MAÇ SONUCU) Filenin Sultanları kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2022 Dünya Şampiyonası (FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası) 2. tur F Grubu 2. maçında Kanada ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 19:55 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 20:01
Filenin Sultanları parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Millilerimiz 2. tur ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etmişti.
SETLER
1. Set Sonucu: 25-22
2. Set Sonucu: 26-24
3. Set Sonucu: 28-26
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