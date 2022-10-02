Türkiye 5-0 Liberya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ampute Milli Takım'ı Liberya'yı 5 golle geçti!
Ampute Milli Takım, Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldiği Liberya'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 21:17
İlk maçta Fransa'yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Liberya'ya karşı ise sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri golleri Ömer Güleryüz (3) ve Muhammet Yeğen ve Savaş Kaya kaydetti.
Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 6 puana ulaştı. A Milli Takım, bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. Liberya'nın henüz puanı bulunmuyor.
A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Haiti ile karşılaşacak.