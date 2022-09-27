UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ni grup lideri tamamlayarak B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçirmek istiyor.
A Milli Takım’ın EURO 2024 elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte torbalar
EURO 2024 elemeleri için geri sayılıma geçilirken, gruplar için torbalar da belli oldu. A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Peki EURO 2024 elemelerinde kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar…
Ay-yıldızlıların, Almanya'da düzenlenecek organizasyonda gruplardaki muhtemel rakipleri belli oldu.
A MİLLİLER 4. TORBADA!
A Milliler, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak.
İşte EURO 2024'te oluşan torbalar...