A Milli Takım’ın EURO 2024 elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte torbalar

EURO 2024 elemeleri için geri sayılıma geçilirken, gruplar için torbalar da belli oldu. A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Peki EURO 2024 elemelerinde kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar…

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 00:58