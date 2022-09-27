Türk Milli Takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısındaki kötü sonuçlar, bir o kadar da kötü oyun sebebiyle teknik direktör değişikliğine gidebilir. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop "Ben diyorum, Kuntz kalacak" dese de ikili birlikte de gidebilir. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un gönderilmesi veya görevden alınması halinde bir sonraki çalıştırıcının yerli olması bekleniyor. Daha önce bu görevi üstlenmiş Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Samet Aybaba ve daha birçok teknik adamın adı Milli Takımımız ile anılıyor. Türk halkı da ay-yıldızlıların başında yerli bir çalıştırıcıyı tercih ediyor.

GÜNEŞ - AYBABA FORMÜLÜ

Fotomaç'ın haberine göre Stefan Kuntz-Hamit Altıntop ortaklığıyla, Milli Takım'ın fazla ilerlemesi mümkün görünmüyor. TFF de farklı bir yapılanma ile ay-yıldızlı ekibi yeniden şaha kaldırmayı hedefliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta adı teknik direktörlük için de geçen Şenol Güneş ile buluşması bekleniyor. Yeni formül hayata geçerse Güneş, futbol direktörü olacak, takım da Samet Aybaba'ya teslim edilecek. A Takım'dan alt yapıya kadar tüm kademeler yenilenecek.

BOŞTAKİ HOCALAR

Fatih Terim

Sergen Yalçın

Ünal Karaman

Hikmet Karaman

İsmail Kartal

Mustafa Denizli

Şenol Güneş

Sami Uğurlu

Yılmaz Vural

Samet Aybaba

Tayfun Korkut

Aykut Kocaman

Yalçın Koşukavak

Ersun Yanal