Alman basını böyle gördü! "Stefan Kuntz kendini rezil etti"

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 6. ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olmuş ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Yenilgi sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un gidip gitmeyeceği merak edilirken, Alman basını bu mağlubiyete geniş yer ayırdı. İşte detaylar...

Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Türkiye'nin, Faroe Adaları'na karşı aldığı yenilgi bütün dünyada 'Şok' etkisi yarattı. Akşam'ın derlediği habere göre; Alman Hoca'nın kendi ülkesi bile bu yenilginin çok ağır olduğunu, Kuntz'un kendisini rezil ettiğini vurguladı. İşte bazı Alman haber sitelerinde 2-1'lik Faroe Adaları mağlubiyetinin başlıkları ve yorumları:

Bild.de: Kuntz'un Türkiye'deki işi sallantıda... Türkler, B Ligi'ne yükselmeyi başarsalar da Faroe Adaları'na karşı alınan yenilgi gerçek bir utanç.

Dtj-online.de: Kuntz çifte utançtan (Lüksemburg beraberliği ve F.Adaları yenilgisi) sonra artan baskı altında: Eski U21 milli antrenörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nda Türkiye ile yine kendini rezil etti. Türkiye Perşembe günü de Lüksemburg ile sadece 3-3 berabere kalabildi.

Sueddeutsche.de: Kuntz, Faroe Adaları'na yenilerek kendini rezil ediyor. Eski U21 milli antrenörü, geçen hafta da Lüksemburg ile berabere kalmıştı. Zdf.de: Kuntz, Faroe Adaları'nda rezil oldu. Türkiye şimdiden grup zaferini ve terfisini garantiledi ama Stefan Kuntz'un takımı Faroe Adaları'nda 2-1 kaybetti.

Kicker.de: Türkiye'nin Faroe Adaları'ndaki utancı: 'Gerçek bu': Son maçtan önce Türkiye, Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmeyi başardı. Lüksemburg ve Faroe Adaları'na karşı oynanan maçlar bu nedenle sadece bir test maçı karakterine sahipti, ancak sonunda yine de Kuntz'u havaya uçurdular.

Aachener-zeitung.de: Kuntz, Faroe Adaları'nda Türkiye ile kendini aptal yerine koyuyor.

Boerse-express.com: Türkiye'nin Faroe Adaları utancı. C Ligi'nde Türkiye sansasyonel bir yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı.

İSKOÇYA VE ÇEK MAÇINA YENİ HOCA

Alman Kicker, Kuntz'un Türk Milli Takımı'nda devam etme şansının düşük olduğunu da vurguladı. Haberde, "Alman U-21 milli takımının eski teknik direktörü uzun süredir bir anlayış bekliyor. Özellikle 1 yıl önce takımı devraldığında, 'Hemen olmayacak' demişti. Karşı rüzgara rağmen bu kararlılığını koruyor ancak Türkiye, Katar'daki Dünya Kupası'ndan önce İskoçya ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı iki test hazırlık maçına yeni hocayla çıkmak niyetinde