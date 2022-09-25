A Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de son sınavında deplasmanda Faroe Adaları'na konuk oldu ve rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Milliler'in tek golünü atan Serdar Gürler açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

"İnanılmaz derecede üzgünüz. Bunun bahanesi yok. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik... Futbolda mücadele edenler kazanıyor. Oynadığımız ilk 4 maçı çok güzel sonuçlarla tamamladık. Belki de onun rahatlığıyla geldik ama bu akşam için hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında, cenaze evindeymiş gibi bir sessizlik var."