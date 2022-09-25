UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayın bilgileri haberimizde…
FAROE ADALARI - TÜRKİYE İLK 11'LER:
Faroe Adaları: Gestsson; Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen; Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen; Edmundsson
Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Eren, Yunus, Ferdi, Berkay, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun
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FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Faroe Adaları - Türkiye maçı 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İşte karşılaşmanın golleri...
Faroe Adaları, Davidsen'in attığı golle Milli Takımımız karşısında öne geçti. #FROTUR #NationsLeague pic.twitter.com/Cn66n1dK5m— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2022
Faroe Adaları 2-0 Türkiye (Edmundsson) #FROTUR #NationsLeague pic.twitter.com/S9YcHjSZzn— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2022