UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Faroe Adaları deplasmanına konuk oluyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında, "Faroe Adaları - Türkiye canlı İZLE, Faroe Adaları - Türkiye şifresiz İZLE, Faroe Adaları - Türkiye TRT 1 İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. İşte Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgileri...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayın bilgileri haberimizde…

FAROE ADALARI - TÜRKİYE İLK 11'LER:

Faroe Adaları: Gestsson; Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen; Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen; Edmundsson

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Eren, Yunus, Ferdi, Berkay, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun

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FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Faroe Adaları - Türkiye maçı 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İşte karşılaşmanın golleri...