A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland ile karşı karşıya geliyor.
Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.
İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:
27 Eylül Salı TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor)
28 Eylül Çarşamba TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor Yıldız)
29 Eylül Perşembe TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor)
01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)