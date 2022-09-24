A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Maçtan sonra da söylediğim gibi bu aldığımız skor, boks maçı benzetmesi yapacak olursak yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık. Oyuncularımızla bir kez daha analiz yaptık. 3 noktada mükemmel olmadığımızı söyledik. Bu noktada Lüksemburg maçını kapatıp, bu konuyu önümüzdeki karşılaşmaya odaklanmak istiyorum" dedi.



UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolculardan İrfan Can Kahveci, maçın oynanacağı Torsvollur Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yaşanan sakatlıkların ardından yeni yüzlerin takıma dahil olduğunu belirten Stefan Kuntz, "Burada Faroe Adaları Teknik Direktörü Teknik Direktörü bizim takımımızla ilgili gelişmelerden haberdar olmuş. Savunma oyuncularımızla ilgili yaşadığımız sakatlık problemini biliyor, bunu görmüş. Bununla ilgili değerlendirmesini mutlaka yapmıştır. Bugünkü antrenmanda Ozan'ın bizimle olup, olmayacağını göreceğiz. Yeni oyuncularımız var aramızda. Cenk geldi, daha önce bizimle birlikte olmuştu. Ravil bizim için yeni. Ümit Milli Takım'da oynadığı için de bizim nasıl oynadığımızı biliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla karşılaştırdığımız zaman sakatların tamamı neredeyse 11'e yaklaştı. Ama bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir oyun çıkartarak amacımıza ulaşmak ve iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Genel değerlendirme konusunu da yarın maçtan sonra yapmak istiyorum. Bu maçı da hesaba katarak değerlendirme yapmak daha doğru olacak" ifadelerini kullandı.



"YÜZÜMÜZE YUMRUĞU YEDİK, NAKAVT OLMADIK"



3 noktada mükemmel olmadıklarını ve takıma bunu yapılan toplantılarda aktardıkların söyleyen Kuntz, "Aslında ilginç tabi birkaç gün geriye gidiyorsunuz. Daha da geriye gitseniz daha olumlu şeyler göreceksiniz. Siz daha farklı bir skorun olduğu güne gitmeyi tercih ettiniz. Anlık karar veriyoruz. Vermiş olduğumuz kararlarda en iyisini verdiğimizi düşünüyoruz. Aynaya bakıyoruz. Ben de teknik ekipteki arkadaşlarım da öyle. Daha iyi mümkün değil diyoruz. Maçtan sonra da söylediğim gibi bu aldığımız skor, boks maçı benzetmesi yapacak olursak yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık. Oyuncularımızla bir kez daha analiz yaptık. 3 noktada mükemmel olmadığımızı söyledik. Bu noktada Lüksemburg maçını kapatıp, bu konuyu önümüzdeki karşılaşmaya odaklanmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"YARIN İYİ BİR SKOR ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM, MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"



Yarın sahadan iyi bir skorla ayrılacaklarını ifade eden Alman teknik adam, "Lüksemburg karşılaşmasıyla ilgili soruları tabii ki soracaksınız. Ben eleştiriye açığım zaten. Ben orada şaka yaptım. Maçtaki şartları anlatalım. Ozan maçtan birkaç saat önce oynayamayacağını belirtti. Merih maçtan bir gün önce oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Çağlar, ilk 15 dakika içinde sakatlandı. Bahsettiğimiz kişiler, Avrupa'nın üst düzey savunma oyuncuları. Bunlar yaşanınca Tolga'yı oynamaya alışkın olmadığı bir bölgeye çekmek zorunda kaldık. Orkun'un karın kasıyla ilgili, Enes'in hamstringi, Cengiz'in ikinci sarı kartı görüp cezalı duruma düşüşü. Böylece 6 oyuncu devre dışı kalmış oldu. Daha önceki sakatlarımızla birlikte 11. Bu kolay bir şey değil. Bu şartlar altında beraberlik oldu diye memnunum ifadesini kullandım. Burada analimizi yaptığımızda, ben oyuncularımdan eminim. Pozitif bir noktadayım. Yarın iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum, maçı dört gözle bekliyorum" dedi.



"HEDEFİM TABİİ Kİ KAZANMAK"



Hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Kuntz, "Tabii ki rakibe saygımız var. Ancak biz burada kazanmak istiyoruz. Faroe Adaları da mutlaka bir şeyler yapıp, Lüksemburg ile ilgili skor almak isteyecektir. Benim hedefim tabii ki kazanmak" diye konuştu.



İRFAN CAN KAHVECİ: SON MAÇIMIZDA BURDAN KAZANARAK DÖNMEK İSTİYORUZ



Lüksemburg karşısında yaşanan puan kaybının ardından çok üzüldüklerini ifade eden İrfan Can Kahveci, "Maçtan sonra çok üzüldük. Aslında her maça aynı konsantre ile kazanmak için çıkıyoruz. Maçın ardından analiz toplantısında hocamız hatalarımızı gösterdi, gördük ve ders çıkardık. İnşallah son maçımızda buradan kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.



"BİZİ ÇOK ETKİLEYECEK BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Yarın karşılaşmanın sentetik çimde oynanacak olması yönünde gelen bir soru üzerine İrfan Can Kahveci, "Daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Bizi çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece maçtan sonra biraz ağrılar oluyor. Biz her türlü şarta, etkene hazırız. İnşallah yarın çıkar son maçımızı güzel şekilde bitiririz" ifadelerini kullandı.