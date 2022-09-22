Türkiye'nin Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e gitme ihtimali ortaya çıktı! İşte o detay

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde B grubuna yükseldi. Böylelikle Bizim Çocuklar için EURO 2024'e gitme ihtimali de belli oldu. Peki A Milli Takım, Uluslar Ligi'nden Avrupa Şampiyonası'na nasıl gider? İşte o detay...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 01:41 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022- 01:41