Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber!

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti. Ümit Milli Takım oyuncularından Ahmetcan Kaplan, aday kadrodan çıkarıldı. Gerçekleştirilen antrenman esnasında temas içermeyen bir sol diz yaralanması geçiren ay-yıldızlı oyuncunun dizinde burkulma meydana geldiği aktarıldı. Yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncunun ön çapraz bağda kısmi yırtık tanısıyla tedavisinin planlandığı ve aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 23:23