UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu maçında Türkiye, evinde Lüksemburg'u ağırladı. Mücadelenin 14. dakikasında Alman hakem Tobias Stieler, Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kalması sonucu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cengiz Ünder karşılaşmaya 1-1'lik eşitliği getirdi.
İşte o pozisyon…
NOT: Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.
İşte Cengiz Ünder'in attığı beraberlik golü...
🇹🇷⚽GOOOL! Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakalıyoruz... #TURLUX #BizimÇocuklar pic.twitter.com/GAZCPBW7Nf— TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022