A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri hazırlıkları Ankara'da 2-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek kampı başlayacak. Başantrenör Okan Halay yönetimindeki kamp kadrosunda 24 sporcu yer alacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri'nde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile birlikte yer aldığı 1'inci Grup'taki mücadelesi 13 Ekim tarihinde deplasmanda Portekiz oynayacağı maç ile start alacak. Portekiz'in Senhora da Hora kentinde Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 21.30'da başlayacak. A Milli Takım, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da oynayacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 17.00'de başlayacak.

A MİLLİ ERKEK HENTBOL TAKIMI ANKARA HAZIRLIK KAMPI KADROSU ŞÖYLE:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid - K. Makedonya), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyesi), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ Oyun Kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Tolga Durmaz (Tus Vinnhorst Handball - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Hatay B. Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf -Almanya)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demi(Kaleci Antrenör), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Gökhan Kaya (Spor Psikoloğu), Bora Serter (Takım Menajeri)

EURO 2024 FİNALLERİ 10-28 OCAK 2024'TE ALMANYA'DA DÜZENLENECEK

EHF Erkekler EURO 2024, Almanya'da 10-28 Ocak 2024'te düzenlenecek. Eleme gruplarında 32 ülke dörderli sekiz grupta mücadele edecek. Elemeleri geçen 20 takım ve direkt olarak finallere katılım hakkı bulunan dört takımla birlikte toplam 24 takım finallerde mücadele edecek. Eleme gruplarında ilk iki sırayı alan 16 takım ve en iyi dört grup üçüncüsü finallere yükselecek. En iyi üçüncü sıradaki takımlar, elemelerdeki tüm maçlar oynandıktan sonra, yalnızca en üst sıradaki iki takıma karşı oynanan maçlar dikkate alınarak belirlenecek. Ev sahibi Almanya, son şampiyon İsveç ile EHF EURO 2022'de madalya alan İspanya ve Danimarka şampiyonaya direkt olarak katılacak. Bu dört takım, elemeler süresince aynı program dahilinde 2024 EHF EURO Cup'ta karşılaşacak.

A MİLLİ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZIN, 2024 AVRUPA HENTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

13 Ekim 2022

Portekiz - Türkiye

16 Ekim 2022

Türkiye - K. Makedonya

8 Mart 2023

Lüksemburg - Türkiye

11 Mart 2023

Türkiye - Lüksemburg

26 Nisan 2023

Türkiye - Portekiz

30 Nisan 2023

K. Makedonya – Türkiye