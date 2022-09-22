UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu maçında Türkiye, evinde Lüksemburg'u ağırladı. Mücadelenin 87. dakikasında Milliler 3-2 gerideyken oyuna sonradan giren İsmail Yüksek, ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.
İlk kez A Milli Takım forması giyen genç oyuncunun bu golü büyük alkış topladı.
İşte İsmail Yüksek'in Lüksemburg ağlarına gönderdiği harika gol…
🇹🇷⚽GOOOL! İSMAİL YÜKSEK MÜKEMMEL GOL!! Uzaklardan muhteşem vurdu beraberliği yakaladık... #TURLUX #BizimÇocuklar pic.twitter.com/dBnfVijTPv— TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022