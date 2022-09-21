TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı Kayserispor maçında sahada olacak

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Milli futbolcunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 16:18