TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı Kayserispor maçında sahada olacak
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Milli futbolcunun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 21.09.2022- 16:18
KAYSERİSPOR MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK
Fanatik'in haberine göre milli maçlar sebebiyle verilen ara, Trabzonspor'a da avantaj sağladı. Son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönecek. Dizinde ödem oluşan Yusuf, milli arada takıma verilen izinde yurt dışına gitti ve burada farklı bir doktora göründü.
MİLLİ ARADA ANTRENMANLARA ÇIKACAK
Trabzonsporlu futbolcunu lige verilen arada antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun fikstürde Yusuf'u mutlaka takıma monte etmeyi planlıyor.