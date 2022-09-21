Salih Uçan neden kadroda yok? Stefan Kuntz açıkladı!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşılaşacak.

Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinda teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve milli oyuncumuz Ozan Kabak basın toplantısı düzenledi.

İşte Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Mayıs-Haziran ayında oynadığımız 4 maçı hangi kadroyla geçirseydim, o takımla devam etmek istedim.Sakatlık olmasaydı, yine o kadroyu koruyacaktım. Bir kitap oluşturmaya başladık, maçları izledik ve bu oyuncuları çağırmakta karar verdik.

SALİH VE DİĞER OYUNCULAR...

Kadroda ve sahada otomatikleştirmeyi sağlamak istiyoruz. Takım ruhu da önemli. Birbirini bulmuş bir oyuncu grubuna sahibiz. Sakatlıklar olmasaydı eğer kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Salih veya diğer oyuncuları almama sebebimiz bu.

Yardımcılarımla birlikte Süper Lig'deki hiçbir maçı kaçırmadık. Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan, Jorge Jesus, Ömer Erdoğan... Teknik direktörlerle görüştük ve onların da düşüncelerinin aynı olup olmadığını öğrenmek istedik.

TOLGA CİĞERCİ SEÇENEĞİMİZ...

Faroe Adaları takımında güçlü ve uzun oyuncular var. Tolga Ciğerci seçeneğimizin sebeplerinden biri de bu oldu. Bu; bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz kadroyu kurarken.

Uluslar Ligi bittikten sonra yeni hedeflerimizi daha net şekilde açıklayabilirim. Sizleri davet edip ilk yılımızın değerlendirmesini daha net rakamlarla sizlere aktarmak istiyoruz. Benim için birinci öncelik UEFA Uluslar Ligi'ni en iyi şekilde bitirmek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ancak 2024 elemelerine olur da gidemezsek, bu bizim ikinci bir şansımız olacak.

3 GÜN İÇİNDE 2 MAÇ!

Geleceğe doğru konuşmak gerekirse; 3 gün içinde 2 maçımız olacak. Kasım ayında yeni oyuncuları deneme imkanımız olacak. Güçlü rakiplere karşı oynayacağız. Birçok genç oyuncuyu da kadroya davet edip neler verebileceklerini göreceğiz.

İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları:

Geçen seneki ve bu seneki Ozan arasında düşünce ve çalışma olarak bir fark yok. Sadece tanıdığım bir lige geri döndüm, sonuçları gelmeye başlayınca da kendimi daha iyi hissediyorum.

Güzel başladım sezona Almanya'da. Hoffenheim'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İyi bir futbolcu olduğumu düşünen insanlar var, bu beni motive etti. Almanya Ligi'ne uygun olduğum için adaptasyon sürecimi hızlı atlattım. İnşallah gol yemeden maçlarımızı kazanmaya devam ederiz ve bu seviyede olmayı hak etmediğimizi kanıtlamış oluruz.