FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarını oynayacağı Gürcistan'a gitti.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket etti. Milli takım, 1 Eylül'de başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak. A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.