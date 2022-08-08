5. İslami Dayanışma OyunlarI | Türkiye 24-26 İran (MAÇ SONUCU-ÖZET)
5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da gerçekleşiyor. A Milli Erkek Hentbol Takım'ımız, B Grubu ilk maçında İran'a 26-24 mağlup oldu.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2022- 18:13
B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Hentbol Takımı, ilk maçında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile karşılaştı.
İlk yarıyı 11-9 geride bitiren milliler, rakibine 26-20 yenildi.
Milliler, 10 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan ile karşılaşacak.