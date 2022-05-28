A Milli Takım Faroe Adaları maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Millilerin 4 Haziran'da oynayacağı mücadele öncesi hazırlıklar ara vermeden başladı.
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 28.05.2022- 16:54
Dün akşam TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlılar, günün ilk çalışmasını saat 11.00'de basına kapalı olarak yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda, algı geliştirmeye dayalı ısınma hareketlerinin ardından, hızlı pas ve 'rondo' adı verilen dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İzinli olmaları nedeniyle kampa henüz katılmayan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü bugünkü idmanda yer almadı.
A Milli Takım, günün ikinci antrenmanını saat 17.30'da Riva'da basına açık olarak yapacak.