Uluslar Ligi'nin en genç takımı Türkiye!
O isme övgü dolu sözler! "Milli Takım için büyük kazanç"
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Minyonlar 2 (Gru'nun yükselişi) filminin konusu ne? Yönetmeni kim?
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