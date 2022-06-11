Uğurcan Çakır Lüksemburg Türkiye maçı sonrası konuştu! "Burayı hak etmediğimizi biliyoruz"

A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Lüksemburg galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Uğurcan, "İyi bir mücadele oldu. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Bir an önce B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Burayı hak etmediğimizi biliyoruz ama kendimiz buraya geldik." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 00:21