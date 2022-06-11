A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Genç savunmacı, "Galibiyetler geldikçe neşemiz yerine geliyor. Ülkemize layık olmaya çalışıyoruz." dedi. İşte o sözler...

A Milli Takım'ın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Burada oynamak sene sonunda çok zor oluyor. Yoğun bir tempodan çıkıyoruz. Ama ülkemiz için en iyisini yapmak istiyoruz. Maalesef biz düşürdük C Ligi'ne tekrar biz çıkaracağız. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz.

Galibiyetler geldikçe neşemiz yerine geliyor. Ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Yorgunluklar oluyor ama bunu bahane etmiyoruz. Galibiyetlere devam ederek en iyi şekilde devam edeceğiz."